Международная федерация хоккея отреагировала на историческую победу Казахстана

Сайт Международной федерации хоккея на льду опубликовал статью, посвященную победе сборной Казахстана на первом в истории чемпионате Азии по хоккею, передает Vesti.kz.

"В субботу в Казахстане завершился первый чемпионат Азии по хоккею с шайбой IIHF, где хозяева поля сражались с непобежденной Японией. Казахи использовали скорость, сбалансированную атаку и превосходную защиту и вратарскую игру, чтобы одержать победу со счетом 5:1 и занять лидирующие позиции в турнирной таблице. Казахстан и Япония одержали по две победы и набрали по шесть очков, но казахи выиграли турнир, а решающим моментом стала победа над японцами в личном зачете", - говорится в статье на сайте IIHF.

Напомним, на первом в истории ЧА выступали только четыре команды (еще Китай и Южная Корея), а турнир проходил по круговой системе.

В стартовой игре казахстанские хоккеисты уступили Южной Корее (1:4), а во второй обыграли Китай (6:1). Казахстан и Япония набрали по 6 очков, но подопечные Олега Болякина выиграли континентальный турнир по дополнительным показателям.