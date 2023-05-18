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Новости спорта Сборные (хоккей)
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Мамбеталиев назвал причины поражения Казахстана от Канады на ЧМ по хоккею

Мамбеталиев назвал причины поражения Казахстана от Канады на ЧМ по хоккею
©icehockey.kz

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге (Латвия), сообщается на сайте КФХ. Он отметил, что пока не хватает собранности. 

- Начало провалили. Потом объяснили, что нужно делать. Начали играть более правильно. Сами почувствовали игру. Создавали моменты, могли забить гол-два забить. Самое главное, начинают находить свою игру и главное верить, что могут играть на таком уровне. Многие ребята. Они только вышли на этот уровень. Радуемся за них, что они начинают понимать, что тоже могут играть в такой хоккей.

- Защитники неплохо себя показали. Мади Диханбек здорово встретил Джо Велено?

- Он хорошо катается, а в физическом плане еще добавит. Что Мади Диханбек, что Данилу Бутенко - хорошие, техничные. Главное, с головой на плечах. Катаются неплохо, окрепнут физически и все будет хорошо.

- Чем можете объяснить такое начало первого периода? Нужно было вкатиться в игру?

- Вроде разбирали, показывали. Потеряли концентрацию в начале игры, пропустили ненужные три гола. Начало третьего периода пропустили, тоже плохо. Нужно сразу начинать играть. Пока не хватает собранности с самого начала. А так молодцы, что дальше играли с удовольствием и хорошим настроем. Начали выполнять ту установку, которую просили.

- Что вынесут ребята из матчей с такими соперниками, как Канада, где игроки высокого класса? Все-таки половина команды - это ваши подопечные из "Номада".

- В начале сезона многие ребята пришли из молодежной лиги, не понимали, что той работы недостаточно. Приходилось объяснять. Мы работали всего лишь на 50 процентов. Если работать на 100 процентов, то будут выглядеть так, как должны те, кто играет на высоком уровне. Из этих матчей они поймут, что надо больше работать над катанием, физическим состоянием, владением шайбой, тактикой, бросками, над всем. Для них это хорошая школа. Думаю, многие понимают это. У них такой возраст сейчас, что все впитывают как губка. Они хотят играть в хоккей. У кого желания нет, того тяжело заставить работать на полную. А именно эти ребята хотят, поэтому они стали чемпионами Казахстана.

Напомним, сборная Казахстана провела четвертый матч на чемпионате мира по хоккею, в котором проиграла Канаде до счетом 1:5.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею

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