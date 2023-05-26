Латвия сотворила еще одну сенсацию на ЧМ-2023 по хоккею и вошла в историю

Сборная Латвии впервые вышла в 1/2 финала чемпионата мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале хозяева турнира одолели сборную Швеции со счетом 3:1. В первом периоде латвийцы открыли счет. Во второй двадцатиминутке шведы восстановили паритет. Хозяева льда в заключительном периоде забросили две шайбы и оформили выход в полуфинал.

Отметим, что по ходу турнира латвийцы разгромно обыграли сборную Казахстана - 7:0, а также победили Чехию - 4:3, Норвегию - 2:1, Словению - 3:2 и Швейцарию - 4:3 (ОТ). При этом латвийцы уступили канадцам - 0:6 и словакам - 1:2.

В 1/2 финала Латвия сыграет с Канадой.

"ИСТОРИЯ СВЕРШИЛАСЬ!", - пишет Instagram Международной федерации хоккея.

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