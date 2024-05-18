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Команду-выскочку разгромили с сухим счетом на ЧМ по хоккею

Команду-выскочку разгромили с сухим счетом на ЧМ по хоккею
©iihf.com

Сборная Дании потерпела разгромное поражение от Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира-2024 по хоккею, проходящего в эти дни в Чехии, передают Vesti.kz.

Встреча группы A, состоявшаяся в Праге, завершилась со счетом 0:8. Шайбы забросили Нико Хишир (5-я минута), Роман Йоси (18-я), Кевин Фиала (21-я, 24-я), Свен Сентелер (34-я), Кэлвин Тюркауф (43-я), Кристоф Берчи (46-я) и Тристан Шерви (55-я).

После этой виктории швейцарцы с 14 очками закрепились на первом месте турнирной таблицы, тогда как датчане с 6 очками находятся на пятой строчке.

Отметим, что некоторые болельщики на турнире прозвали Данию командой-выскочкой. На групповом этапе ей довелось обыграть Австрию (5:1) и Великобританию (4:3), а также потрепать нервы Чехии (4:7).

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Метки:
ЧМ по хоккею Хоккей Дания Швейцария

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