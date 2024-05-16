Команда-сенсация сотворила победный камбэк на ЧМ по хоккею

Сборная Австрии одержала сенсационную победу над Финляндией в рамках группового этапа чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.

Встреча группы A, состоявшая в Праге, завершилась со счетом 3:2 в пользу австрийцев, которые в ходе игры уступали 0:2, а решающую шайбу они забросили на последних секундах.

У финнов отличились Саку Маеналанен (3-я минута) и Оливер Капанен (9-я). На это соперник ответил точными бросками Марио Хубера (24-я), Тимо Никла (50-я) и Бенджамина Баумгартнера (60-я).

После этой игры финны с 7 очками находятся на четвертом месте в группе А, а австрийцы с 4 баллами располагаются на пятой строчке.

В плей-офф выйдут команды, попавшие в топ-4 в своих группах.

Отметим, что Австрия на групповом этапе выдала невероятные матчи против Швейцарии (5:6) и Канады (6:7 ОТ), но команде не хватило немного фарта для победы.