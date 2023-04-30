Казахстанец признан лучшим вратарем юношеского ЧМ по хоккею

Во Франции завершился юношеский чемпионат мира в группе А первого дивизиона, по итогам которого сборная Казахстана по хоккею заняла первое место и вышла в элитный дивизион, передают Vesti.kz.

По информации КФХ, лучшим вратарем турнира, а также лучшим игроком в составе сборной Казахстана был признан Владимир Никитин.

Он сыграл три матча на ноль, стал лидером по проценту отраженных бросков - 93,64, при коэффициенте надежности - 1,5.

Напомним, что в пяти матчах казахстанские хоккеисты набрали 12 очков, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. В турнирной таблице они обошли идущую второй Данию на один балл.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"