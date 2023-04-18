Казахстан усилился двумя бомбардирами на ЧМ-2023 по хоккею

Нападающие Батырлан Муратов и Максим Мухаметов вызваны в сборную Казахстана для участия в чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт Шайба.kz.

В нынешнем сезоне 24-летний Муратов сыграл за "Барыс" 11 матчей и отметился результативной передачей. В составе "Номада" он провел 29 игр и записал в актив 32 (8+24) очка, став лучшим бомбардиром плей-офф.

Что касается Мухаметова, то в прошедшем сезоне 23-летний хоккеист выступал за "Номад". В регулярном чемпионате Казахстана он сыграл 37 матчей и набрал 39 (19+20) очков, в 17 играх плей-офф записал в актив 20 (8+12) результативных баллов.

Напомним, чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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