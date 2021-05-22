Казахстан стартует на ЧМ-2021 по хоккею: анонс матча, непримиримый соперник и натурализованные игроки

Сегодня, 23 мая, сборная Казахстана по хоккею возьмет старт на чемпионате мира-2021 в высшем дивизионе, который принимает Рига (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первым соперником подопечных Юрия Михайлиса будут хозяева турнира - латвийцы, которые стартовали на турнире с сенсационной победы над Канадой - 2:0.

"В последний раз сборные Казахстана и Латвии встречались в 2016 году на чемпионате мира в Москве. Победа тогда осталась на стороне сборной Латвии. С тех пор составы обеих команд существенно изменились. Статистика личных встреч в пользу соперника – шесть побед в семи матчах.

Главный тренер сборной Латвии – Боб Хартли, наставник непримиримого соперника "Барыса" в КХЛ - омского "Авангарда". Работает со сборной еще с 2016 года, на домашнем турнире латыши настроены идти до финала", - информирует пресс-служба КФХ.

Между тем, защитник сборной Казахстана Даррен Диц опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с нападающим Кертисом Волком в форме национальной команды. Оба хоккеиста "Барыса" являются уроженцами канадского города Медисин-Хат (провинция Альберта) и были натурализованы.

Напомним, матч Латвия - Казахстан начнется в 23:15 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Казахстан выступает в группе B вместе со сборными США, Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Италии и Латвии.

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