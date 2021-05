"Казахстан сделал то, чего не смогла Канада!". Разбор первого матча на ЧМ-2021 по хоккею

"Чемпионат.com" разобрал первый матч сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Риге. Подопечные Юрия Михайлиса обыграли хозяев турнира - команду Латвии в серии буллитов со счетом 3:2. Видео победы можно посмотреть здесь.

Игрок сборной Казахстана стал третьей звездой дня на ЧМ-2021 по хоккею

"Каким бы образом ни закончился для сборной Латвии домашний чемпионат мира-2021, он уже наверняка войдет в историю всего местного хоккея. Теперь для многих жителей страны - хозяйки стартовавшего вчера международного форума подопечные Боба Хартли, взявшие в первый же игровой день верх не над кем-нибудь, а над сборной Канады, являются национальными героями. Да, "кленовые листья" прилетели в Ригу с далеко не самым сильным составом, практически для всех игроков которого вчерашний матч был дебютным на чемпионатах мира. Но едва ли это имело значение для латвийских болельщиков, высыпавших на улицы после исторической победы, которая стала для прибалтов первой в 13-матчевой истории противостояния команд на чемпионатах мира и Олимпиадах, над родоначальниками хоккея.

Три очка, добытые во встрече с Канадой, открыли перед сборной Латвии хорошие перспективы на выход в плей-офф, о чем на послематчевой пресс-конференции порассуждал Боб Хартли: "Мы поставили цель - 12 очков. Посмотрели по прошлым турнирам, 11-12 очков обычно достаточно для выхода в четвертьфинал. Но нам нельзя забегать далеко вперед, нас ждут еще шесть матчей. Победа в первом матче - шаг в верном направлении, но нам надо идти дальше".

А дальше латвийцам предстояло встретиться со сборной Казахстана. Для "барсов", которые перед началом турнира наряду с итальянцами являлись главными претендентами на последнее место в группе B, эта встреча была первой на текущем первенстве. Естественно, что казахстанцы подошли к ней в более свежем состоянии.

Начало матча для сборной Латвии напоминало события однодневной давности. Казахстанцы с ходу завладели шайбой и осадили ворота лучшего игрока первого дня Матиса Кивлениекса. Подопечные Юрия Михайлиса быстро вынудили соперника заработать удаление, и во время розыгрыша большинства произошло, пожалуй, самое яркое событие первого периода, когда защитник Кристапс Зиле бросился под бросок Даррена Дица. Вылетевшую из-под клюшки капитана "Барыса" шайбу принял на себя конек латвийца, и оставшуюся часть смены Зиле пришлось провести, стоя на одном лезвии. Впоследствии Кристапсу удалось доползти до скамейки запасных, не подставив под удар команду, а официальный аккаунт ИИХФ в твиттере даже пошутил на эту тему: "Так выглядят латвийцы, которые сегодняшним утром пытаются подняться с постели после вчерашней исторической победы!"

В остальном же команды провели первый период практически без опасных моментов. Представители Казахстана старались атаковать позиционно, хорошо двигая шайбу в зоне хозяев льда, однако им явно не хватало последнего паса. Из-за этого в сторону ворот Кивлениекса направлялось много набросов и бросков от синей линии, которые, правда, зачастую не доходили до голкипера и прерывались защитниками латвийцев. Сами же латвийцы в основном пытались создавать угрозу воротам Никиты Бояркина за счет контратак, однако им не хватало скорости, в то время как казахстанцы быстро возвращались в оборону.

Вторая двадцатиминутка началась с мощного силового приема. Иван Степаненко так встретил Каспарса Даугавиньша, что тому с трудом удалось подняться на ноги и докатиться до скамейки запасных.

Постепенно латвийцам удалось выровнять расстановку сил, а ближе к середине периода и вовсе выйти вперед. Даугавиньш, который восстановился после мощного хита Степаненко, поставил корпус за воротами и отправил шайбу на пятачок, где неразберихой среди защитников сборной Казахстана воспользовался Лаурис Дарзиньш.

Но подопечным Боба Хартли не удалось надолго удержать преимущество. Последние пять минут второй трети встречи казахстанцы провели в постоянном давлении на ворота соперника, сначала вынудив канадского специалиста взять тайм-аут, а чуть позже заработав большинство. На розыгрыш лишнего ушло всего 43 секунды - Александр Шин воспользовался отличным пасом Романа Старченко и смог впервые на этом турнире пробить-таки Матиса Кивлениекса.

В третьем периоде команды подключили все внутренние резервы. Казахстанцы, как и прежде, больше контролировали шайбу и чаще угрожали воротам латвийцев, но на пятой минуте отрезка отпустили на рандеву с голкипером Рихарда Букартса, который хитрым броском без замаха переиграл Бояркина и вернул преимущество в счете своей команде.

Правда, на этот раз у подопечных Михайлиса ушло еще меньше времени на ответ. Уже в следующей атаке Кивлениекс не смог зафиксировать шайбу после щелчка Сведберга, и на добивании тут как тут оказался Джесси Блэкер, поднявший снаряд над распластавшимся стражем ворот сборной Латвии - 2:2.

Последние минуты основного времени выдались настолько напряженными, что не прошел мимо и все тот же твиттер ИИХФ: "Каждая секунда игры Латвии и Казахстана".

В результате 60 минут для определения победителя оказалось недостаточно, и впервые на этом чемпионате мира игра перешла в овертайм.

Лучшая возможность отличиться в овертайме была у казахстанцев. За две с половиной минуты до конца овертайма Даугавиньш получил довольно глупый штраф за игру высоко поднятой клюшкой в адрес вратаря сборной Казахстана Бояркина, но пострадавшая сторона не смогла воспользоваться таким подарком. Вслед за первым овертаймом последовала и первая серия послематчевых бросков, и даже там изначально положенных пяти кругов не хватило для выяснения отношений! Захватывающая перестрелка завершилась лишь после восьмого раунда буллитов: Евгений Рымарев реализовал свою попытку, а вот автор одной из шайб Латвии в основное время Рихард Букартс не смог переиграть Никиту Бояркина, принесшего Казахстану победу.

То, чего не удалось сделать Канаде, сделали подопечные Юрия Михайлиса", - пишет издание.

Выше Канады и США. Какое место в группе занимает Казахстан после победы в стартовом матче ЧМ по хоккею

