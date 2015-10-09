Казахстан против России. Кто сыграет на турнире по хоккею в Астане?

С 1 по 3 мая Астана примет традиционный международный турнир Qazaqstan Hockey Open, который снова соберет на одном льду три мощные сборные - Казахстана, Беларуси и России, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Команды сыграют по круговой системе: каждый с каждым. Победителя определят по количеству набранных очков.

Расписание матчей:

1 мая, 17:00 - Казахстан - Россия;

2 мая, 18:00 - Россия - Беларусь;

3 мая, 17:00 - Казахстан - Беларусь.

Напомним, сборная Казахстана в мае выступит в топ-дивизионе чемпионата мира-2025, который пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Казахстанская сборная сыграет в группе B (Хернинг, Дания), а ее соперниками будут Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, США, Германия и Венгрия.

В группе A (Стокгольм, Швеция) будут соперничать Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.

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