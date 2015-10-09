Казахстан представил расширенный состав на ЧМ-2025 по хоккею

Молодежная сборная Казахстана по хоккею завтра, 29 ноября вылетит в Словению, где продолжит финальный этап подготовки к молодежному чемпионату мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФХ.

2 и 4 декабря команда Антона Васина проведёт контрольные встречи с Норвегией и хозяевами площадки — словенцами.

На заключительный сбор тренерский штаб берёт расширенный ростер из 25 хоккеистов. В итоговый состав вошли 23 игрока: три голкипера и 20 полевых.

Расширенный состав сборной Казахстана:

Вратари: Танирхан Алпысбаев (Wind City / Tri City Storm, AAA), Даулет Куат, Дмитрий Ряшин (оба - "Снежные Барсы");

Защитники: Дамир Бритиков, Нурислам Зияш, Санжар Ибрагим, Мстислав Шипилин (все - "Снежные Барсы"), Мажит Имашев (Elite Hockey Academy), Александр Макаров, Руслан Тусупбеков, Игнат Шевченко (все - "Номад"), Дмитрий Рязанов ("Горняк");

Нападающие: Абзал Алибек (Philadelphia Rebels, NAHL), Виталий Божко, Тимофей Симонов (оба - "Сарыарка"), Роман Двуреченский, Карим Кажибеков, Александр Перкин, Александр Симахин ("Снежные Барсы"), Корней Корнеев (Victoriaville Tigres, QMJHL), Тимур Миндубаев ("Номад"), Алишер Саркенов (Prince Albert Raiders, WHL), Асанали Саркенов (Spokane Chiefs, WHL), Матвей Умеренков ("Ладья", МХЛ), Семен Черкасов ("Красноярские Рыси", МХЛ).

Главный тренер – Антон Васин.

Чемпионат мира в Дивизионе I группы A пройдет в Бледе (Словения) с 7 по 13 декабря. В соперниках у команды Васина сборные Австрии, Словении, Франции, Норвегии и Украины.

Расписание матчей сборной Казахстана: