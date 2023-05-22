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Реклама Новости спорта Сборные (хоккей) Вчера 22:29 Комментарии Казахстан объявил состав на заключительный матч ЧМ-2023 по хоккею ©IIHF Сегодня, 22 мая сборная Казахстана проведет последний матч на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником команды Галыма Мамбеталиева будет сборная Словении. Встреча начнется в 23:20 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Состав сборной Казахстана: Старченко (С) – Шестаков – Рымарев, Бекетаев (А) – Данияр; Михайлис (А) – Гренц – Савицкий, Орехов – Полохов; Муратов – Мухаметов – Омирбеков, Диханбек – Бутенко; Кайыржан – Мангисбаев – Рахманов, Гайтамиров – Королёв. Вратари: Шутов (Бояркин). Перед этой игрой казахстанцы с четярьмя очками располагаются на седьмой строчке в группе B, сохранив прописку в топ-дивизионе. Словенцы без набранных очков находятся на последней, восьмой позиции и потеряли место в элите. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Чемпионат мира 2022/23 расписание игр Германия Франция 15:20 Трансляция на телеканалах: Матч ТВ, Сегодня 15:15 Словакия Норвегия 15:20 Швеция США 19:20 Трансляция на телеканалах: Матч ТВ, Сегодня 19:15 Канада Чехия 19:20 Трансляция на телеканалах: Матч страна, Сегодня 19:15 1 1.92 X 3 2 4.59 Финляндия Дания 23:20 Трансляция на телеканалах: Матч ТВ, Сегодня 23:15 Швейцария Латвия 23:20 Статистика Футбол Футбол

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