В Канаде вынесли вердикт сборной Казахстана на ЧМ-2024 по хоккею

Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райан Беннет дал корреспонденту Vesti.kz реальную оценку игре сборной Казахстана по хоккею на групповом этапе чемпионата мира-2024.

Ранее на турнире, который проходит в чешских городах Острава и Прага, Казахстан обыграл Францию (3:1), а также уступил Словакии (2:6) и Латвии (0:2).

"Я уверен, что на чемпионате мира нет лентяев. Все стараются показать свой максимум. Кому-то не везет, но в целом все решает класс команды. Казахстан ниже по уровню всех соперников. В матче с Францией - уровень был близок. Здесь шансы на победу были. С Латвией шансов было еще меньше, что в итоге вылилось в поражение. В остальных встречах я не вижу возможностей для сенсаций. Команде поможет только чудо. Единственная реальная возможность - победить Польшу и сохранить место в элитном дивизионе. Это Казахстану по силам", - отметил Беннет.

Казахстан обошли в элите ЧМ по хоккею после матча конкурентов

Напомним, Казахстан после трех сыгранных матчей на ЧМ-2024 имеет в активе три очка и занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице группы В.