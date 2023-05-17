В Канаде оценили силу Казахстана перед матчем ЧМ-2023 по хоккею

Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райан Беннет сделал прогноз на матч сборной Казахстана с Канадой в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он оценил потенциал и перспективы казахстанцев.
Команды сыграют сегодня, 17 мая. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна здесь.
"Эта сборная Казахстана - гораздо слабее предыдущих своих версий. Сенсация в матче с Норвегией - может стать единственным успехом команды. Хотя в матчах с Латвией и Словенией у них есть шансы. Игры со Швейцарией и Чехией показали, что с командами выше по классу - у казахстанцев возникают проблемы. Думаю, что Канада без проблем разберется с Казахстаном. Возможно, один или два периода аутсайдеру удастся потрепать нервы, но в итоге все завершится крупной победой фаворита.
Если говорить о перспективах. У Казахстана молодая команда, в которой нет многих прошлых лидеров. Сейчас для нее будет успехом сохранить место в элите", - отметил Беннет.
Перед этой игрой канадцы с восемью очками идут на втором месте в турнирной таблице, тогда как казахстанцы, набрав два балла, располагаются на предпоследней, седьмой строчке.
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