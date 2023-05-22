В Канаде назвали главный недостаток Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райан Беннет назвал корреспонденту Vesti.kz главную проблему сборной Казахстана по хоккею на групповом этапе чемпионата мира-2023. Также он отметил, чего не хватило для более успешного выступления.

Отметим, что казахстанская команда набрала четыре очка и обеспечила себе место в "элите" до следующего сезона. На ЧМ-2023 сборная Казахстана с одинаковым счетом 4:3 по буллитам обыграла команды Норвегии и Словакии, но уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

"Казахстан очень интересная команда. В прошлом году она едва не сотворила сенсацию, но в этом состав был немного другим. Многие прошлые лидеры не приняли участие в матчах. По возрасту казахстанский коллектив - самый молодой на турнире. Этот аспект повлиял на провалы в определенных матчах. Во встрече с Латвией неопытные хоккеисты переволновались и были задавлены хозяевами. Также произошло во встречах с Швейцарией и Канадой. Однако игры с Норвегией, Словакией и соперничество с Канадой - проявили хорошие стороны команды. Вполне возможно, будь в составе пара опытных исполнителей высокого уровня, то появилась бы стабильность. Шансы на попадание в плей-офф были, но главное, что молодой команде удалось остаться в дивизионе. В следующем году возможно удастся удивить весь мир, ведь потенциал есть", - отметил Беннет.

Следующее мировое первенство состоится в мае 2024 года в Чехии. Турнир будут принимать Прага и Острава.

Смотри и ставь на Чемпионат Мира по Хоккею только в приложении Winline! Получай реально бесплатную ставку до 20 000 тенге без депозита и отыгрыша при регистрации!