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В Канаде назвали главный недостаток Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею

В Канаде назвали главный недостаток Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
©КФХ

Журналист канадского телеканала CHEK-TV Райан Беннет назвал корреспонденту Vesti.kz главную проблему сборной Казахстана по хоккею на групповом этапе чемпионата мира-2023. Также он отметил, чего не хватило для более успешного выступления.

Отметим, что казахстанская команда набрала четыре очка и обеспечила себе место в "элите" до следующего сезона. На ЧМ-2023 сборная Казахстана с одинаковым счетом 4:3 по буллитам обыграла команды Норвегии и Словакии, но уступила Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канаде (1:5) и Латвии (0:7).

"Казахстан очень интересная команда. В прошлом году она едва не сотворила сенсацию, но в этом состав был немного другим. Многие прошлые лидеры не приняли участие в матчах. По возрасту казахстанский коллектив - самый молодой на турнире. Этот аспект повлиял на провалы в определенных матчах. Во встрече с Латвией неопытные хоккеисты переволновались и были задавлены хозяевами. Также произошло во встречах с Швейцарией и Канадой. Однако игры с Норвегией, Словакией и соперничество с Канадой - проявили хорошие стороны команды. Вполне возможно, будь в составе пара опытных исполнителей высокого уровня, то появилась бы стабильность. Шансы на попадание в плей-офф были, но главное, что молодой команде удалось остаться в дивизионе. В следующем году возможно удастся удивить весь мир, ведь потенциал есть", - отметил Беннет.

Следующее мировое первенство состоится в мае 2024 года в Чехии. Турнир будут принимать Прага и Острава.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Хоккей ЧМ-2023 по хоккею

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Матч страна, Сегодня 23:15
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1 1.92 X 3 2 4.59
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