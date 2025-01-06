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Сборные (хоккей)
Вчера 09:46
 

Камбэком обернулся финал МЧМ по хоккею с участием Казахстана

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Камбэком обернулся финал МЧМ по хоккею с участием Казахстана ©iihf.com

Хоккеисты сборной США стали победителями молодежного чемпионата мира в канадской Оттаве, обыграв в финале Финляндию, передают Vesti.kz.

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Хоккеисты сборной США стали победителями молодежного чемпионата мира в канадской Оттаве, обыграв в финале Финляндию, передают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью 3:3. При это финны вели 3:1, но американцы не только отыгрались, но и вырвали победу в овертайме - 4:3. Автором победной шайбы стал Тедди Стига.

Для США это второе золото подряд и седьмое в истории.

В матче за третье место сборная Чехии в серии буллитов победила Швецию - 3:2. После трех периодов и овертайма счет был 2:2.

Напомним, что в турнире также участвовала сборная Казахстана, но она выступила неудачно и покинула топ-дивизион, уступив в решающем матче команде Германии.

ЧМ по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею США Финляндия Чехия Швеция

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