Какое место занимает Казахстан после трех побед на ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею (U18) одержала три победы на юношеском чемпионате мира-2026 в дивизионе IA, проходящего в Польше, сообщают Vesti.kz.

Команда Максима Худякова поочередно обыграла Венгрию (5:2), Польшу (10:2) и Украину (5:3).

Казахстанцы набрали максимальное на данный момент количество очков - девять. Столько же у Швейцарии, которой команда Худякова уступает лишь по разнице заброшенных и пропущенных шайб - 21:4 против 20:7 соответственно.

Следующий матч казахстанские хоккеисты проведут против Швейцарии 23 апреля.

Также в дивизионе IА сборной Казахстана предстоит сыграть со Словенией (24 апреля).

