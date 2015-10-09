Сборные (хоккей)
Сегодня 22:14
 

Какое место занимает Казахстан после трех побед на ЧМ-2026 по хоккею

Какое место занимает Казахстан после трех побед на ЧМ-2026 по хоккею ©instagram.com/kazakhstanhockey

Сборная Казахстана по хоккею (U18) одержала три победы на юношеском чемпионате мира-2026 в дивизионе IA, проходящего в Польше, сообщают Vesti.kz.

Команда Максима Худякова поочередно обыграла Венгрию (5:2), Польшу (10:2) и Украину (5:3).

Казахстанцы набрали максимальное на данный момент количество очков - девять. Столько же у Швейцарии, которой команда Худякова уступает лишь по разнице заброшенных и пропущенных шайб - 21:4 против 20:7 соответственно.

Следующий матч казахстанские хоккеисты проведут против Швейцарии 23 апреля.

Также в дивизионе IА сборной Казахстана предстоит сыграть со Словенией (24 апреля).


Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2025/26. Дивизион I группа А   •   Польша, Крыница   •   Круговой турнир, мужчины
23 апреля 15:30   •   не начат
Казахстан (U-18)
Казахстан (U-18)
- : -
Швейцария (U-18)
Швейцария (U-18)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-18)
Ничья
Швейцария (U-18)
Проголосовало 1 человек

