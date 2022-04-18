Игроки "Барыса" тащили сборную Казахстана , или кто проявил себя на ЮЧМ-2022 по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (до 18 лет) могла отнять очки у Словакии, которая пробилась в элитный дивизион, а некоторые хоккеисты сыграли результативно. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанцы выиграли два из пяти матчей в дивизионе lА, а ударным звеном национальной команды стали игроки из "Барыса". Турнир выиграли словаки с 15 очками, а следом финишировали хоккеисты из Норвегии (12 баллов). Казахстан стал четвертым с шестью очками.

Ключевым матчем стала волевая победа над Японией (4:3). Казахстанцы проигрывали со счетом 0:2 к 19-й минуте, а третий период выиграли с разницей в две шайбы (3:1) и отправили конкурентов на понижение. Что-то похожее было в матче со Словакией, когда произошел еще один камбэк со счета 1:3, но фавориты старта все-таки победили (3:5).

Таким образом, Казахстан сохранил место в дивизионе, а по ходу турнира разыгрались и чуть отняли баллы у фаворита. Стартовали с поражений от Норвегии (2:9) и Франции (2:4), а затем обыграли Данию (4:2) и Японию (4:3). Матч со Словакией стал, возможно, лучшим на турнире, но выше подняться не удалось.

Лучшие бомбардиры сборной Казахстана на ЮЧМ-2022

1. Алдияр Нурлан - шесть (2+4) очков.

2. Всеволод Логвин - пять (4+1) очков.

3. Роман Ермак - четыре (3+1) очка.

Игроки "Барыса" помогли Казахстану сделать камбэк с 0:2 и выиграть второй матч на ЮЧМ

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