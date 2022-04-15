Игроки "Барыса" помогли Казахстану сделать камбэк с 0:2 и выиграть второй матч на ЮЧМ

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-18) одержала вторую победу в дивизионе lA чемпионата мира в Словакии, передает корреспондент Vesti.kz.

На этот раз подопечные Сергея Старыгина со счетом 4:3 обыграли Японию, которой после первого периода уступали 0:2. В составе победителей отличились Темирлан Китаров, Всеволод Логвин, Руслан Оспанов и Нурлан Алдияр, которые входят в систему столичного "Барыса".

Первую победу на турнире казахстанцы отпраздновали в матче с Данией (4:2), а до нее уступили Франции (2:4) и Норвегии (2:9).

Следующую игру Казахстан проведет против Словакии 17 апреля.

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