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Сборные (хоккей)
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У хоккеиста сборной Казахстана родилась дочь перед отбором на Олимпиаду

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У хоккеиста сборной Казахстана родилась дочь перед отбором на Олимпиаду ©Depositphotos.com/Vad-Len

У защитника кокшетауского "Арлана" и сборной Казахстана по хоккею Эдуарда Михайлова родилась дочь, передают Vesti.kz.

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У защитника кокшетауского "Арлана" и сборной Казахстана по хоккею Эдуарда Михайлова родилась дочь, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФХ, ее назвали Анастасией. Вес: 3370, рост: 50, дата рождения: 23.08.2024, время: 18:15.


Напомним, Михайлов был включен в состав сборной Казахстана, которой предстоят игры в отборе на Олимпиаду.

Квалификация пройдет с 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе, где наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.

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