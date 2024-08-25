У хоккеиста сборной Казахстана родилась дочь перед отбором на Олимпиаду

У защитника кокшетауского "Арлана" и сборной Казахстана по хоккею Эдуарда Михайлова родилась дочь, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы КФХ, ее назвали Анастасией. Вес: 3370, рост: 50, дата рождения: 23.08.2024, время: 18:15.

Напомним, Михайлов был включен в состав сборной Казахстана, которой предстоят игры в отборе на Олимпиаду.

Квалификация пройдет с 29 августа по 1 сентября в столице Словакии Братиславе, где наша команда поборется за путевку на Олимпийские игры. Соперники – Венгрия, Австрия и хозяева турнира – Словакия.