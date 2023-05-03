Хоккеист сборной Казахстана нашел новый клуб перед ЧМ-2023

Нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев определился с новым клубом. Он продолжит карьеру в "Югре", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Рымарев уже выступал за ханты-мансийский клуб с 2020 по 2022 год.

В прошедшем сезоне 34-летний воспитанник Усть-Каменогорска защищал цвета тульского АКМ. В регулярном чемпионате ВХЛ провел 50 матчей и набрал 40 (15+25) очков, в 12 играх плей-офф записал в актив 5 (3+2) результативных баллов.

Напомним, что сборной Казахстана предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Она сыграет в столице Латвии, а ее соперниками по группе "B" станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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