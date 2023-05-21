Главный тренер сборной Казахстана назвал причины самого крупного поражения на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от Латвии на групповом этапе чемпионата мира, которое стало для его подопечных самым крупным на турнире, сообщается на сайте КФХ. Он разобрал причины такого результата.

Напомним, встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев льда. Это поражение стало для команды самым крупным на турнире.

- Пропустили сразу два гола, а пропустили от того, что концентрации, свежести не хватило. Все эмоции вчера ушли. Ребята понимают это, организм же не обманешь. Сборная Латвии настроилась на нас, для них это последний шанс попасть в плей-офф. Все равно ребята старались, не хватает опыта. Сегодня не хватило их задора. Будем готовиться к следующему матчу, нужно поскорей забыть эту игру, не надо зацикливаться, все понимают это. Без поражений не бывает побед. Если думать о поражениях, то дальше можно не играть.

- Важно эмоционально зарядиться?

- Мы так и сказали, чтоб ребята не переживали. Да, много ошибок, но ошибки от чего? Нет свежести, концентрации. Самое главное, ошибаются более опытные. Молодежь – не так уж. Сегодня плохо играла вся команда. Но плохо, потому что не восстановились до конца, ушли эмоции. Человеческий фактор, они не роботы. Предполагали, что может быть такое. Нам еще третий гол засчитали. Быстрее забыть и готовиться к следующей игре.

- На трибунах было громко, вы чувствовали, что ребят немного "поколачивает"?

- Не знаю, вроде ребята привыкшие к этому. Не было того движения, что было вчера. Все сказалось, там опоздал, здесь не успел. Проигрывает тот, кто хуже двигается. У нас все это присутствовало.

- Третий гол Латвии вы долго обсуждали с судьями, что они вам сказали?

- Там момент, если так смотреть… Игрок соперника силовой прием применил раньше и вообще две минуты должны ему давать. Потому что он сбил нашего вратаря, вместе с вратарем шайба зашла уже без ворот. Но они трактовали по-другому и засчитали гол. Тоже странно. Многие моменты, считаю, пропускали они. Понятно, что хозяева. Не хочу на это обращать внимание. Мы сами, если честно, плохо играли. Были бы выше на голову, совсем иначе игра могла сложиться. Ребята соберутся и поймут, что бывает такое. Мы не в первый раз проигрываем, думаю, все нормально будет. Последняя игра со Словенией, она самая важная. Нужно выигрывать, собраться всем. Отговорки не пойдут, что не восстановились. День перерыва, думаю, мы восстановимся и физически, и психологически.

Напомним, в плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион. Следующую игру подопечные Мамбеталиева проведут со Словенией 22 мая.

В ранее казахстанские хоккеисты одержали победы над Норвегией (4:3 Б) и Словакией (4:3 Б), а а также потерпели поражения от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5).

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