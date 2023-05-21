Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные (хоккей)
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана назвал причины самого крупного поражения на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана назвал причины самого крупного поражения на ЧМ по хоккею
©icehockey.kz

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от Латвии на групповом этапе чемпионата мира, которое стало для его подопечных самым крупным на турнире, сообщается на сайте КФХ. Он разобрал причины такого результата.

Напомним, встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев льда. Это поражение стало для команды самым крупным на турнире.

- Пропустили сразу два гола, а пропустили от того, что концентрации, свежести не хватило. Все эмоции вчера ушли. Ребята понимают это, организм же не обманешь. Сборная Латвии настроилась на нас, для них это последний шанс попасть в плей-офф. Все равно ребята старались, не хватает опыта. Сегодня не хватило их задора. Будем готовиться к следующему матчу, нужно поскорей забыть эту игру, не надо зацикливаться, все понимают это. Без поражений не бывает побед. Если думать о поражениях, то дальше можно не играть.

- Важно эмоционально зарядиться?

- Мы так и сказали, чтоб ребята не переживали. Да, много ошибок, но ошибки от чего? Нет свежести, концентрации. Самое главное, ошибаются более опытные. Молодежь – не так уж. Сегодня плохо играла вся команда. Но плохо, потому что не восстановились до конца, ушли эмоции. Человеческий фактор, они не роботы. Предполагали, что может быть такое. Нам еще третий гол засчитали. Быстрее забыть и готовиться к следующей игре.

- На трибунах было громко, вы чувствовали, что ребят немного "поколачивает"?

- Не знаю, вроде ребята привыкшие к этому. Не было того движения, что было вчера. Все сказалось, там опоздал, здесь не успел. Проигрывает тот, кто хуже двигается. У нас все это присутствовало.

- Третий гол Латвии вы долго обсуждали с судьями, что они вам сказали?

- Там момент, если так смотреть… Игрок соперника силовой прием применил раньше и вообще две минуты должны ему давать. Потому что он сбил нашего вратаря, вместе с вратарем шайба зашла уже без ворот. Но они трактовали по-другому и засчитали гол. Тоже странно. Многие моменты, считаю, пропускали они. Понятно, что хозяева. Не хочу на это обращать внимание. Мы сами, если честно, плохо играли. Были бы выше на голову, совсем иначе игра могла сложиться. Ребята соберутся и поймут, что бывает такое. Мы не в первый раз проигрываем, думаю, все нормально будет. Последняя игра со Словенией, она самая важная. Нужно выигрывать, собраться всем. Отговорки не пойдут, что не восстановились. День перерыва, думаю, мы восстановимся и физически, и психологически. 

Напомним, в плей-офф выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион. Следующую игру подопечные Мамбеталиева проведут со Словенией 22 мая.

В ранее казахстанские хоккеисты одержали победы над Норвегией (4:3 Б) и Словакией (4:3 Б), а а также потерпели поражения от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5).

Смотри и ставь на Чемпионат Мира по Хоккею только в приложении Winline! Получай реально бесплатную ставку до 20 000 тенге без депозита и отыгрыша при регистрации!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2023 по хоккею Хоккей

Реклама

Реклама

Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Сегодня

Германия Венгрия 19:20
Словения Словакия 19:20
США Франция 23:20
Чехия Швейцария 23:20

Завтра

Дания Швеция 19:20
Канада Норвегия 19:20
Австрия Венгрия 23:20
Казахстан Словения 23:20

23 мая

Германия Франция 15:20
Словакия Норвегия 15:20
Швеция США 19:20
Чехия Канада 19:20
1 1.92 X 3 2 4.59
Финляндия Дания 23:20
Латвия Швейцария 23:20

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 07:29
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Главный тренер сборной Казахстана назвал причины самого крупного поражения на ЧМ по хоккею
Сегодня , 01:42
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан потерпел самое крупное поражение на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 23:16
Сборные (хоккей)
©instagram.com/chebatkov_yevgeniy Известный стендап-комик обратился к сборной Казахстана после сенсации на ЧМ по хоккею
Вчера , 22:30
Сборные (хоккей)
©iihf.com Обидчик Казахстана потерпел первое поражение на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 22:12
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан назвал состав на матч с Латвией на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 19:22
Сборные (хоккей)
©iihf.com США выиграли пятый матч подряд на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 18:00
Сборные (хоккей)
©iihf.com ЧМ-2023 по хоккею: конкурент Казахстана проиграл, в группе сменился лидер
Вчера , 17:44
Сборные (хоккей)
©ХК "Барыс" Кевин Даллмэн отреагировал на сенсационную победу Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Вчера , 15:58
Сборные (хоккей)
©КФХ "Эти парни уже заслужили нашего уважения". В России восхитились сенсацией Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 14:41
Сборные (хоккей)
©IIHF Стал известен исход матча Казахстана с Латвией на ЧМ по хоккею
Вчера , 11:57
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Назван победный секрет сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 11:20
Сборные (хоккей)
©IIHF Выживание или плей-офф? Прямая трансляция ключевого матча Казахстана на ЧМ по хоккею
Вчера , 08:21
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Главный тренер сборной Казахстана назвал главное достижение после второй сенсации на ЧМ по хоккею
Вчера , 07:45
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В сети появилось видео из раздевалки сборной Казахстана после второй сенсации на ЧМ по хоккею
Вчера , 01:56
Сборные (хоккей)
©КФХ Казахстан сотворил сенсацию на ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 22:17
Сборные (хоккей)
©КФХ Сборная Казахстана назвала состав на пятый матч ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 21:52
Сборные (хоккей)
©iihf.com Сборная Казахстана узнала хорошую новость перед матчем ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 19:40
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz "Одна из самых невезучих сборных". Что нужно знать о следующем сопернике Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 16:55
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz В России пожелали удачи казахам в матче со Словакией на ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 14:48
Сборные (хоккей)
©ХК "Барыс" Легенда "Барыса" приедет на чемпионат мира поддержать сборную Казахстана
19 мая, 10:23
Сборные (хоккей)
©IIHF В России нашли обнадеживающий фактор перед матчем Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 07:19
Сборные (хоккей)
©IIHF Прямая трансляция матча Казахстан - Словакия на ЧМ-2023 по хоккею
18 мая, 23:19
Сборные (хоккей)
©iihf.com Упущенная сенсация: как сыграли соперники сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
18 мая, 19:21
Сборные (хоккей)
©КФХ В КХЛ собрались разобраться с гражданством экс-игроков сборной Казахстана
18 мая, 18:42
Сборные (хоккей)
©iihf.com "Почему бы не сотворить сенсацию". Эксперт оценил шансы Казахстана после трех разгромов на ЧМ по хоккею
18 мая, 17:45
Сборные (хоккей)
©КФХ Экс-защитник "Барыса" показал лучший показатель в матче с Канадой на ЧМ-2023
18 мая, 17:28
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Сборной Казахстана вынесли вердикт после матча с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
18 мая, 15:45
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz "Красавцы, казахи". В России оригинально отреагировали на исход матча с Канадой на ЧМ-2023
18 мая, 13:11
Сборные (хоккей)
©icehockey.kz Мамбеталиев назвал причины поражения Казахстана от Канады на ЧМ по хоккею
18 мая, 09:36
Сборные (хоккей)
©shaiba.kz В сборной Казахстана разобрали поражение от Канады на ЧМ по хоккею

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus