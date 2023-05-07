Фанатам припомнили критику Скабелки после разгрома сборной Казахстана с новым тренером

Телеграм-канал "Хоккейная правда" отреагировал на поражение сборной Казахстана от Беларуси в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open, сообщают Vesti.kz.

Команда Галыма Мамбеталиева уступила со счетом 0:6, тогда как белорусская команда стала победителем турнира.

"В Казахстане был вал критики по итогам сезона в адрес наставника "Барыса" Андрея Скабелки, который очень аккуратно вводил в состав базового клуба местную молодежь.

Скабелку критиковали, писали кляузы в соцсетях, призывали подать в отставку, но команда в сезоне держала свое лицо.

Сегодня сборная Казахстана, но уже с Галымом Мамбеталиевым во главе, крупно проиграла в Астане сборной Беларуси.

Счет говорит сам за себя. До чемпионата мира казахам остались считанные дни", - пишет источник.

Напомним, что сборной Казахстана предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Она сыграет в столице Латвии, а ее соперниками по группе B станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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