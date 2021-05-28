Эксперт усомнился в настрое сборной Казахстана на матч ЧМ по хоккею с Канадой

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2021 Казахстан - Канада. Он считает, что подопечные Юрия Михайлиса вряд ли будут выкладываться по полной, так как в следующем матче им потребуются силы, чтобы набрать гарантированные три очка.

Встреча с "кленовыми листьями" пройдет сегодня, 28 мая. Начало - в 19:15 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Главный мем нынешнего чемпионата мира: "Если Казахстан проиграет Канаде - это будет настоящий позор". Он, конечно, немного устарел, Канада с тех пор заметно прибавила и даже победила еще более сборно-разборную, чем она сама, команду Норвегии. Но главным является не этот аспект, а тот факт, что наши казахстанские братья уже через 17-18 часов после матча с родоначальниками выйдут на игру с Италией. А это по нынешним временам гарантированные три очка и рисковать ими, ухайдокиваясь с канадцами, будет не совсем правильно.

Поэтому можно предположить, что с "кленовыми" наши географические соседи, конечно, попытаются зацепиться и будет это продолжаться до первой пропущенной шайбы. После чего команда Казахстана бросит играть и начнет морально готовиться к изъятию трех очков у "макаронников".

Другое дело, если канадцам быстро забить не удастся, а еще смешнее, если счет вообще откроют казахстанцы. Тогда может быть много веселого и интересного. Но поскольку все лимиты зубодробительных матчей на этом чемпионате мира выбраны на пять следующих лет, то закладываться на такой разухабистый результат я не стану. Вангую нелегкую, но все-таки в основное время победу родоначальников с достаточно скромным преимуществом в пару шайб", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что после четырех игр казахстанские хоккеисты набрали семь очков и занимают в группе четвертое место, которое замыкает зону выхода в плей-офф. Канадцы же с тремя баллами идут шестыми.

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