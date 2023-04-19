Эксперт нашел объяснение отказу хоккеистов от гражданства Казахстана перед ЧМ

Бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ситуацию с хоккеистами, которые отказались выступать за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира-2023. В ходе беседы он назвал позитивные моменты в этом скандале.

Напомним, сразу трое игроков - Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков - отказались от казахстанского гражданства в пользу российского.

"Ситуация такая. Общественность инициировала эту ситуацию. Наше законодательство не позволяет иметь двойное гражданство. Если бы не эта шумиха, то от сборной никто бы не отказался. Просто вопрос встал ребром.

Мы, спортсмены, понимаем, что такое спортивное гражданство. Эти ребята и помогли бы сборной на чемпионате мира. Вот по Антону Сагадееву - сложнее. Он - темиртауский парень, который вырос в нашей стране. Согласен, что вышло не очень хорошо, я понимаю болельщиков. И с другой стороны, нужно понять Сагадеева. Спортивный век очень короткий. Он принял решение в пользу контракта, видя, как обошлись, к примеру, с Романом Старченко. Там много факторов, о которых мы не знаем. Я не исключаю, что сегодня-завтра в казахстанском хоккее будут перемены. Помните, мы и раньше говорили о засилии легионеров. Сейчас как будто у всех открылись глаза. Настало время перемен и кардинальных изменений", - отметил Шавернев.

Сам чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). На групповом этапе Казахстан сыграет против команд Канады, Чехии, Латвии, Словакии, Словении, Норвегии и Швейцарии.

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