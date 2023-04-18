Хоккеист отказался от российского гражданства и готов сыграть за Казахстан на ЧМ-2023

Нападающий Дмитрий Гурков готовится сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на портал Шайба.kz.

В связи с проверками, проведенными после обращения болельщиков, у некоторых игроков национальной команды было обнаружено двойное гражданство, которое запрещено законодательством. Так, Егор Петухов, Антон Сагадеев и Алексей Маклюков отказались от казахстанского гражданства в пользу российского, но Дмитрий Гурков, который родом из Москвы, воспитанник "Динамо", не стал отказываться от своего казахстанского гражданства и вышел из российского.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 34 матча за "Барыс" и отметился результативной передачей, а также сыграл 13 игр в составе "Номада", набрав 6 очков (4+2) и став чемпионом Казахстана вместе с командой. Гурков уже выступал за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира в 2018, 2021 и 2022 годах.

Мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия). Сборная Казахстана будет играть в столице Латвии и встретится в подгруппе B с командами Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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