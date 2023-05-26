Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные (хоккей)
Комментарии

Две сенсации. Определились полуфинальные пары ЧМ-2023 по хоккею

Две сенсации. Определились полуфинальные пары ЧМ-2023 по хоккею
©IIHF

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия) определились полуфинальные пары, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Канады, выбив в четвертьфинале одного из хозяев турнира финнов - 4:1, теперь сыграет с еще одной сборной, принимающей мировое первенство командой Латвии. Соперники уже встречались на групповом этапе. Тогда канадцы одержали разгромную победу со счетом 6:0. Сами латвийцы в 1/4 финале сенсационно обыграли шведов - 3:1.

Во втором полуфинале встретятся сборные США и Германии. Американцы в четвертьфинале одолели Чехию - 3:0, а немцы сенсационно оставили за бортом турнира Швейцарию - 3:1.

Обе игры пройдут 27 мая в Тампере. Финал состоится на следующий день.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

Реклама

Реклама

Чемпионат мира 2022/23 расписание игр

Завтра

Канада Латвия 17:20

Трансляция на телеканалах:

Матч ТВ, 27 мая 17:15
Qazsport, 27 мая 17:10
1 1.38 X 5.4 2 7
США Германия 21:20

Трансляция на телеканалах:

Qazsport, 27 мая 21:10
1 1.57 X 4.7 2 4.9
Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus