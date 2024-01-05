Драматичным камбэком завершился матч за бронзу молодежного ЧМ по хоккею

В шведском Гетеборге на молодежном чемпионате мира по хоккею прошел матч за третье место между сборными Чехии и Финляндии, сообщают Vesti.kz.

Чешские игроки в ходе игры уступали 0:2 и 3:5, но в третьей 20-минутке забросили пять шайб и добились волевой победы - 8:5.

У победителей отличились Иржи Кулих (17-я минута, 45-я), Якуб Штанцль (29-я), Ондржей Бехер (40-я, 59-я, 59-я), Томаш Хамара (59-я) и Доминик Римон (59-я). В составе проигравших точными бросками отметились Расмус Кумпулайнен (7-я), Яни Нюман (8-я), Конста Хелениус (29-я) и Ленни Хамеэнахо (30-я, 35-я).

В ночь на 6 января состоится финал, золото разыграют команды США и Швеции.

Ранее определился неудачник МЧМ по хоккею, его место в элитном дивизионе займет Казахстан. Подробности - здесь.