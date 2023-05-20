ЧМ-2023 по хоккею: конкурент Казахстана проиграл, в группе сменился лидер

Сборная Чехии одержала победу над Норвегией в рамках группового этапа чемпионата мира-2023 по хоккею, проходящего в эти дни в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия), сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 2:0. Шайбы забросили Доминик Кубалик (13-я минута) и Якуб Флек (19-я).
Благодаря этому успеху Чехия набрала 13 очков и поднялась на первое место в таблице группы B, опережая Швейцарию и Канаду на один и два пункта соответственно (сегодня они сыграют друг с другом). Норвегия с 4 баллами расположилась на предпоследнем, седьмом месте.
Напомним, что сегодня, 20 мая, Казахстан встретится с Латвией. Начало - в 23:20 по времени Астаны. Подопечные Галыма Мамбеталиева, имея в своем активе 4 очка, находятся на шестой строчке, латыши (8) - на четвертой.
В 1/4 финала выйдут четыре лучшие команды, а последняя покинет топ-дивизион.
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Сегодня
|Австрия
|Финляндия
|19:20
|Канада
|Швейцария
|19:20
|Швеция
|Франция
|23:20
|Казахстан
|Латвия
|
23:20
Трансляция на телеканалах:
Qazsport, Сегодня 23:10
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Завтра
|Германия
|Венгрия
|19:20
|Словения
|Словакия
|19:20
|США
|Франция
|23:20
|Чехия
|Швейцария
|23:20
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22 мая
|Канада
|Норвегия
|19:20
|Дания
|Швеция
|19:20
|Австрия
|Венгрия
|23:20
|Казахстан
|Словения
|23:20
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23 мая
|Германия
|Франция
|15:20
|Словакия
|Норвегия
|15:20
|Чехия
|Канада
|19:20
|Швеция
|США
|19:20
|Финляндия
|Дания
|23:20
|Латвия
|Швейцария
|23:20
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