Сборные (хоккей)
Сегодня 08:20
 

Буллиты решили судьбу матча Казахстана перед ЧМ по хоккею

  Комментарии

Буллиты решили судьбу матча Казахстана перед ЧМ по хоккею ©icehockey.kz

Сборная Казахстана уступила Норвегии по буллитам со счётом 3:4 в товарищеском матче, который прошёл в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею, передают Vesti.kz.

В составе казахстанцев отличились Виталий Божко, Семён Черкасов и Корней Корнеев.

4 декабря команда проведёт ещё одну контрольную встречу - против сборной Словении.

Отметим, что чемпионат мира в дивизионе I группы A пройдёт с 7 по 13 декабря в Бледе (Словения). Соперниками Казахстана на турнире станут сборные Австрии, Словении, Франции, Норвегии и Украины.

Расписание матчей сборной Казахстана:

🔹7 декабря, 23:30. Украина vs Казахстан
🔹8 декабря, 23:30. Казахстан vs Словения
🔹10 декабря, 23:30. Казахстан vs Франция
🔹11 декабря, 20:00. Норвегия vs Казахстан
🔹13 декабря, 20:00. Казахстан vs Австрия

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2025/26   •   Словения   •   Товарищеский матч, мужчины
4 декабря   •   не начат
Словения (U-20)
Словения (U-20)
- : -
Казахстан (U-20)
Казахстан (U-20)
Кто победит в основное время?
Словения (U-20)
Ничья
Казахстан (U-20)
Проголосовало 5 человек

