Боб Хартли объяснил причину поражения Латвии от Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли прокомментировал поражение от Казахстана в матче чемпионата мира в топ-дивизионе в Риге, который для его команды является домашним.

Напомним, встреча завершилась победой подопечных Юрия Михайлиса в серии буллитов. Теперь сборная Казахстана занимает четвертое место в группе В.

"Соперник был свежее и лучше катался, быстро заходил в зону. В обороне мы провели слишком много времени в своей зоне, хотя и не дали им много возможностей. Кроме того, хорошо в воротах играл Матисс Кивлениекс. Казахстан - отличная команда, которая много лет сыгрывалась в КХЛ", - цитирует Хартли "Шайба.kz".

Сегодня, 23 мая, сборная Казахстана сыграет с Финляндией, которая является действующим чемпионом мира. Игра начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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