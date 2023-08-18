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Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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"Угостил кониной". Хоккеист из Казахстана рассказал, как удивил одноклубников

"Угостил кониной". Хоккеист из Казахстана рассказал, как удивил одноклубников
©instagram.com/leometalnikov

Казахстанский хоккеист Леонид Метальников рассказал о том, как угостил своих одноклубников национальной кухней в Астане, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

33-летний защитник "Адмирала" несколько лет назад перебрался из "Барыса" в клуб из Владивостока, а затем рассказал историю про конину и бешбармак.

"Владивосток - очень необычный город. Мне очень нравится все морское, и этот город пришелся мне по душе. Здесь мы живем с семьей на съемной жилплощади, которую я арендовал, подписав контракт с "Адмиралом".

Хозяева квартиры во всем мне помогают и дают ценные советы в быту. Ходим семьями в гости. Есть несколько любимых мест, где проводим свободное время.

В команде со многими завязались дружеские отношения. Когда мы приезжали в Астану, угостил ребят кониной. Всем очень понравилось.

Наш доктор впервые в жизни попробовал настоящий казахский бешбармак. Он пришелся ему по душе. Я же с детства люблю еще и курт", - рассказал хоккеист в интервью Telegram-каналу "Дядя Ваня".

В прошлом сезоне Метальников сыграл в 72 матчах КХЛ и набрал 5 (0+5) очков, а в составе "Барыса" провел 95 игр.

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Метки:
Хоккей Адмирал ХК

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