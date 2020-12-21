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"Уехал в Америку за мечтой". Хоккеист сборной Казахстана - о причинах переезда в США, сравнении ЧРК с ВХЛ и мечте играть в НХЛ

Ему всего 20 лет.

"Уехал в Америку за мечтой". Хоккеист сборной Казахстана - о причинах переезда в США, сравнении ЧРК с ВХЛ и мечте играть в НХЛ
Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Казахстанский хоккеист Андрей Буяльский в интервью сайту Шайба.kz рассказал о работе с Леонидом Тамбиевым в "Сарыарке", переходе в "Алматы", причинах отъезда в США и мечте попасть в НХЛ.

- Когда состоялась твоя первая поездка в Америку?

- Первый раз поехал в Америку в 16 лет. Мы должны были лететь вместе с Русланом Деминым, но ему отказали в визе. В итоге я поехал туда один. Собрали ребят со всей Европы, поделили на три команды по 20 человек. Мы там сыграли небольшой турнир, откуда нас просматривали в разные лиги. Меня позвали в NCDC. Но я отказался, потому что предложили контракт в "Темиртау". Решил, что лучше играть на взрослом уровне, чем ехать не в самую топовую молодежную лигу.

- А сборы где проходили?

- В Бостоне.

- Какой был уровень у ребят, которые приехали вместе с тобой?

- Это были ребята из разных европейских стран. Увидев их впервые, подумал: "Куда я попал?" Все ростом под 2 метра, весом по 90-100 килограммов. Но когда вышли на лед, то они не оправдали моих ожиданий. Приехали не самые сильные ребята, которые собирались играть в платных лигах. Но все равно это был для меня хороший опыт.

- Вернувшись в Казахстан, ты начал выступать за "Темиртау". Каково было играть на взрослом уровне в 17 лет?

- Классно. У нас была хорошая и мастеровитая команда. У каждого есть чему поучиться. Здорово, когда рядом есть старшие ребята, которые всегда помогут и подскажут.

- Затем тебя в качестве лимитчика начали привлекать в "Сарыарку". Какая у тебя была задача?

- В принципе, в "Сарыарке" мне давали играть, пусть и не так много. Главным тренером команды был Леонид Григорьевич Тамбиев. Он очень строгий, требовательный и жесткий специалист. Многое почерпнул по работе с ним. Я не так много играю в тело, но он требовал с меня это, и мне приходилось выполнять. Начал переосмысливать многие свои действия на льду и думать совсем по-другому. Благодарен ему, что помог мне перестроиться с молодежного хоккея на взрослый.

- Тяжело было играть в ВХЛ после чемпионата Казахстана? Все же говорят, что там уровень выше.

- Конечно, в ВХЛ хоккей немного побыстрее, но не сказал бы, что чемпионат Казахстана хуже. И там, и там есть мастеровитые игроки, которые могут создать момент из ничего. Было волнительно играть перед заполненными трибунами в Караганде, но мне очень нравилась эта атмосфера. Всегда хотелось показать себя с наилучшей стороны перед родными болельщиками. Поиграв на таком уровне, сейчас чувствую себя на льду намного увереннее. Хочу поблагодарить руководство "Сарыарки", что доверяли в столь раннем возрасте.

- За твоими плечами два юниорских и три молодежных чемпионата мира. Наверное, не каждый может похвастаться таким международным опытом в твоем возрасте. Особо запомнились турниры в Канаде и Чехии. Как оценишь уровень игры в элитном дивизионе по сравнению с ВХЛ и чемпионатом Казахстана?

- На молодежном чемпионате мира в элитном дивизионе очень высокий уровень. Там все намного быстрее. Все хотят проявить себя. Каждый стремится показать, на что способен, чтобы потом попасть на драфт НХЛ. Эти два турнира в Канаде и Чехии, наверное, были самыми лучшими именно по уровню хоккея из тех, где я успел поиграть.

- Поиграв против топовых молодых игроков из Финляндии, Швеции, США и будущих звезд НХЛ, наверное, увидел тот уровень, к которому надо стремиться. Может быть, после этого что-то переосмыслил в плане хоккея?

- Конечно. Стал больше работать над собой, постоянно хожу в зал, дополнительно занимаюсь. К тому же у меня есть личный тренер - мой папа. Он меня готовит как физически, так и психологически. Если бы он меня так не гонял, то я бы вообще не играл в хоккей. Так что благодарен ему за все.

- После каждого матча делаете разбор твоей игры?

- Да, разбираем разные моменты, что сделал не так, где ошибся. Сейчас все доступно в интернете, можно посмотреть видео любого эпизода. Ничего не скроешь от него.

- Когда в позапрошлом году были в Ванкувере, вы всей командой посетили матч НХЛ. Какие впечатления остались от этого события?

- Да, ходили на матч "Ванкувер Кэнакс" - "Филадельфия Флайерз". Мне там очень понравилось, так как раньше не видел ничего подобного. У них все сделано как шоу, все для болельщиков. Почти на каждую игру собираются полные трибуны.

- И через некоторое время сам сыграл на этой арене.

- Да, уже во время чемпионата мира сыграли на "Роджерс-Арене". Очень классные ощущения. Сначала смотришь с трибуны, как играют мастера, а потом сам выходишь на эту же площадку. Приятно осознавать, что находишься в тех же местах, где бывают великие хоккеисты, представляешь, как они готовились к матчам в этих же раздевалках, как играли на этом же льду. Это очень круто, бесценный опыт, невероятно заряжает.

- После чемпионата мира поступали предложения? Были какие-то контакты со скаутами?

- После чемпионата мира в Канаде мне написали из команды USHL, предложили присоединиться к ним сразу же по окончании турнира. Но на тот момент у меня действовал двухлетний контракт с "Сарыаркой". Уже после Чехии решил для себя, что точно поеду в эту лигу по истечении контракта. Также были варианты поехать во вторые лиги Финляндии и Чехии. Потом началась эта ситуация с коронавирусом, было ничего непонятно.

- И вдруг ты перешел в "Алматы". Почему?

- Решил, что пока лучше поиграть в Казахстане, так как было много неопределенности из-за пандемии. Ждал визу в США. А предложение из "Алматы" поступило еще в прошлом сезоне.

- Но в то же время у тебя было квалификационное предложение от "Сарыарки"?

- Я не стал его принимать, потому что решил для себя, что уезжаю в другую страну.

- Почему именно "Алматы"? Ведь в Караганде у тебя дом, родители.

- Решил что-то поменять в своей карьере. В "Алматы" предложили хорошие условия, и я без раздумий подписал контракт. Здесь организация на высоком уровне, арена как в КХЛ. Команда приняла меня очень тепло. Знал многих ребят, поэтому долго осваиваться не пришлось.

- Почему сейчас посреди сезона решил уехать в Америку?

- Буду играть там абсолютно бесплатно. Я ничего не плачу, и мне ничего платят. Я молодой игрок, деньги не должны стоять на первом месте, должен играть на перспективу. При этом у меня осталось всего полсезона, так как в этой лиге выступают до 21 года. Времени на раскачку нет, сразу должен показать себя и отыграть на максимуме. Надеюсь, меня заметят и дальше куда-нибудь пригласят. Играя в USHL, всё-таки больше шансов обратить на себя внимание скаутов.

- Мечта - заиграть в НХЛ?

- Конечно, у каждого хоккеиста с раннего детства есть такая мечта. И у меня она тоже есть. Но прекрасно понимаю, что для этого надо много работать.

- С кем-то из наших ребят, поигравших в USHL, разговаривал?

- Знаю только Тамирлана Гайтамирова. Спрашивал у него о лиге, стиле игры, как ведут себя в команде и быту, как общаться. А так ни с кем больше не контактировал.

- С Кириллом Панюковым не общался?

- Нет, не общался.

- Что сказал Тамирлан Гайтамиров?

- Сказал, что там играют такие же ребята. Я уже поиграл на чемпионатах мира против лучших игроков из разных североамериканских лиг, поэтому имею кое-какое представление об их уровне.

Ранее форвард выступал в системе "Сарыарки". Этим летом игрок и клуб не пришли к соглашению по новому контракту, после чего спортивные права на него были проданы "Югре". Тем не менее за команду из Ханты-Мансийска хоккеист не играл.

За молодежную сборную Казахстана Буяльский выступал на двух последних чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии. В январе этого года он был включен в промежуточный рейтинг драфта НХЛ.

 

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Метки:
Хоккей Сарыарка Сборная РК по футболу ХК Алматы

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