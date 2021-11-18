Удары со спины, клюшкой по голове. Казахстанские хоккеисты устроили жестокое побоище

В Ночной любительской лиге Караганды хоккеисты устроили массовую драку во время матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хоккейный клуб "Жігіттер" (в зеленой форме) - один из лидеров турнира, тут им надо отдать должное. Но когда начинается грязь, то тут уж ребят в зеленой форме жестко перекрывает. Вход идет все, что попадается под руки. Действия вратаря вообще трудно объяснить. Как можно так грубо срубать расслабленно стоящего человека? Против честного боя - никто не будет, но это уже слишком. А бить клюшкой по голове со спины человека без шлема... Такое даже в кино не увидишь", - пишет источник.

Добавим, что "Жігіттер" идет в таблице на первом месте из 12, набрав 21 балл в девяти матчах.