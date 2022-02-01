Сломал нос до матча. Хоккеиста наказали за драку, на него могут завести дело

Игрока команды "Ястребы" Дмитрия Васильева могут наказать за хулиганские действия по отношению к игроку ХК "Алматы" Станиславу Филиппенко не только денежным штрафом или дисквалификацией, но и завести уголовное дело.

Изучив видеозаписи инцидента, который произошел в потрибунном помещении, с камер наблюдения и разъяснения представителей команд в соответствии с Регламентом чемпионата, были приняты следующие решения:

1) наложить на ХК "Ястребы" денежный штраф по соответствующему пункту;

2) наложить на Дмитрия Васильева как хоккеиста, участвующего в драке вне пределов игровой поверхности, дисквалификацию на четыре матча. В случае повторных подобных действий будет рассматриваться вопрос об отстранении игрока от участия в матчах, проводимых под эгидой КФХ.

Могут Васильева наказать и правоохранительные органы. Как сообщает источник, полиция прибыла на место происшествия, где были приняты показания обоих хоккеистов. Также руководство "Алматы" направило письмо в КФХ для проведения собственного расследования и принятия жестких мер. В отношении Дмитрия Васильева правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело. В данный момент ведется следствие.

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