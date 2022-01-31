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Скандал в казахстанском хоккее. Игроку сломали нос до матча

Скандал в казахстанском хоккее. Игроку сломали нос до матча
©Шайба.kz
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)

Скандальный инцидент произошел в молодежной лиге Казахстана. Защитник "Ястребов" Дмитрий Васильев сломал нос нападающему "Алматы" Станиславу Филиппенко, сообщает Шайба.kz.

Отмечается, что инцидент произошел после разминки, когда команды направлялись в раздевалку готовиться к матчу.

По словам очевидцев, хоккеисты повздорили и уладили конфликт. Но затем Дмитрий Васильев ударил Станислава Филиппенко и сломал ему нос.

Форвард "Алматы" не смог принять участие в матче, ему была оказана медицинская помощь. У него были диагностированы ушибы и перелом носа со смещением.


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Метки:
Казахстанский хоккей Хоккей

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