"Сарыарка" сотворила камбэк с 0:2

Карагандинская "Сарыарка" обыграла столичный "Номад" в четвертом матче полуфинальной серии чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, которые после первого периода проигрывали - 0:2. В итоге счет в серии до четырех побед стад 3:1 в пользу "Сарыарки".

В другой полуфинальной серии играют атырауский "Бейбарыс" и кокшетауский "Арлан". Сегодня "Арлан" одержал гостевую победу со счетом 4:3 и сравнял счет в серии - 2:2.

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