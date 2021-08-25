Определились финалисты Кубка Казахстана по хоккею

"Сарыарка" и "Актобе" сыграют в финале Кубка Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сегодня, 25 августа, команды преодолели стадии полуфиналов.

"Актобе" всухую обыграл атырауский "Бейбарыс" со счетом 2:0. Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Сначала на 51-й минуте команду вывел вперед Илья Ковзалов, а на 57-й закрепил успех Вадим Митряков.

"Сарыарка" же со счетом 4:1 победила усть-каменогорское "Торпедо". Причем карагандинцы пропустили первыми - в самом начале второго периода забил Никита Колобов. Но до конца второго периода "Сарыарка" трижды поразила ворота "Торпедо", отличились Денис Федоров (22-я), Владислав Кулиев (26-я) и Вадим Зеленков (36-я). А за несколько секунд до финальной сирены последний оформил дубль.

Финал "Сарыарка" - "Актобе" состоится в Караганде 26 августа.

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