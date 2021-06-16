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Назван лучший хоккеист Казахстана

Он сравнялся с легендарным Корешковым.

Назван лучший хоккеист Казахстана
Роман Старченко (справа). Фото: КФХ©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Форвард "Барыса" Роман Старченко признан лучшим хоккеистом Казахстана в минувшем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Лучший хоккеист страны был определен в результате опроса 19 хоккейных обозревателей Казахстана, из которых шесть поставили Старченко в голосовании на первое место, шесть - на второе, один - на третье. 35-летний форвард, набрав 31 балл, признан лучшим игроком Казахстана в третий раз в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с легендарным Евгением Корешковым.

Второе место в опросе занял вратарь карагандинской "Сарыарки" Никита Бояркин (23), третьим стал еще один форвард "Барыса" Никита Михайлис (22).

Старченко в минувшем сезоне провел 65 матчей в КХЛ, набрал 35 очков (15 шайб + 20 передач). Форвард был капитаном сборной Казахстана на чемпионате мира-2021 в Риге. В столице Латвии команда заняла пятое место в группе B и уступила путевку в плей-офф будущим чемпионам мира - сборной Канады.

В пятерке лучших также нападающий Кирилл Панюков (14 очков), в межсезонье перешедший из "Барыса" в "Ак Барс", и капитан столичного клуба Даррен Диц (11 баллов).  

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею
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