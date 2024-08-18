Лидер сборной Казахстана перешел в клуб европейского чемпионата

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Евгений Рымарев стал игроком российской "Юнисон-Москвы", передает Vesti.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

В прошедшем сезоне хоккеист провел 35 матчей в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе "Барыса", в которых забил шесть шайб и отдал три результативные передачи.

Напомним, 35-летний воспитанник Усть-Каменогорска перешел в клуб из Набережных Челнов 30 июля, но расторг контракт 15 августа в связи с семейными обстоятельствами.

Рымарев провел 44 матча за сборную Казахстана. На его счету 18 забитых шайб и 19 результативных передач.

Также, казахстанец выступал за "Казцинк-Торпедо" и "Сарыарку".