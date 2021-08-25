Казахстанский хоккеист устроил драку в матче за европейский клуб

Форвард молодежной сборной Казахстана и "Могилева" Владислав Сайко подрался с нападающим "Металлурга" Ильей Спатом в товарищеском матче, сообщает "Шайба.kz".

Сайко сумел быстро опустить соперника на лед, однако молодой белорус поднялся и продолжил схватку, которую, впрочем, вскоре остановили судьи.

Основное время товарищеской встречи завершилось со счетом 1:0 в пользу "Металлурга". Овертайм прошел без голов, а в серии буллитов отличился только Артем Васько из "Могилева".

Напомним, что в прошлом сезоне 20-летний воспитанник Сатпаева выступал за "Снежных Барсов". В регулярном чемпионате Казахстана Сайко провел 39 матчей и набрал 16 (11+5) очков.

В сезоне 2019-2020 годов форвард сыграл за молодежную сборную Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе, проходившем в Чехии. Также хоккеист имеет опыт игры в юниорских лигах Финляндии и США.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!