Казахстанки выиграли первый матч на юниорском ЧМ по хоккею

Юниорская женская сборная Казахстана (U 18) выиграла первый матч на чемпионате мира в Стамбуле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанки оказались сильнее сверстниц из Исландии - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Шолпан Токкожа и Мадина Кишекеева.

Отметим, что встреча прошла в рамках второго дивизиона во втором раунде в группе F. Также в этой группе представлена команда Мексики, с которой подопечные Виктории Сазоновой встретятся 3 июля.

Отметим, что на предварительной стадии казахстанки выступили в группе B, уступив поочередно Латвии - 1:5 и Нидерландам - 0:6.

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