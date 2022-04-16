Хоккеист из Казахстана помог обыграть фаворита в Финляндии

Казахстанский форвард Батырлан Муратов помог финскому клубу "РоКи" одержать первую победу во втором круге плей-офф лиги Местис в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.
Муратов отметился голевой передачей, а его команда одержала волевую победу в овертайме (3:2 ОТ).
Победный бросок на счету Лаури Хейно на второй минуте дополнительного времени. Таким образом, счет в полуфинале плей-офф против клуба "Кеттера" (победитель регулярного чемпионата) сравнялся - 1:1.
🚨 Nikita Dolgopyatov ohjaa upeasti @rokihockey'n ensimmäisen maalin välieräsarjassa! #Mestis #SuomenViihdyttävintäLätkää— Mestis (@Mestis) April 15, 2022
📺 https://t.co/PoBmnYQxzf pic.twitter.com/QIJOm9DM9R
Что касается "РоКи", то этот клуб вышел в плей-офф с шестым посевом. Казахстанец Муратов стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (19+32).
Напомним, что в Финляндию Муратов перебрался после нескольких сезонов в "Барысе". В КХЛ форвард провел 11 встреч, но очков не набрал.
🚨 @rokihockey tasoittaa ottelusarjan Lauri Heinon maalilla ensimmäisessä jatkoerässä‼️#Mestis #SuomenViihdyttävintäLätkää— Mestis (@Mestis) April 15, 2022
🗣️ @harrinykanen
📺 https://t.co/PoBmnYQxzf pic.twitter.com/5JIW2KmqCq
Казахстанский хоккеист забил гол и помог своему клубу пройти фаворита в плей-офф чемпионата Финляндии
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