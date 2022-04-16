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Хоккеист из Казахстана помог обыграть фаворита в Финляндии

Хоккеист из Казахстана помог обыграть фаворита в Финляндии
©ХК "РоКи"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)

Казахстанский форвард Батырлан Муратов помог финскому клубу "РоКи" одержать первую победу во втором круге плей-офф лиги Местис в Финляндии, передает корреспондент Vesti.kz.

Муратов отметился голевой передачей, а его команда одержала волевую победу в овертайме (3:2 ОТ).

Победный бросок на счету Лаури Хейно на второй минуте дополнительного времени. Таким образом, счет в полуфинале плей-офф против клуба "Кеттера" (победитель регулярного чемпионата) сравнялся - 1:1.

Что касается "РоКи", то этот клуб вышел в плей-офф с шестым посевом. Казахстанец Муратов стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (19+32).

Напомним, что в Финляндию Муратов перебрался после нескольких сезонов в "Барысе". В КХЛ форвард провел 11 встреч, но очков не набрал.

Казахстанский хоккеист забил гол и помог своему клубу пройти фаворита в плей-офф чемпионата Финляндии

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Хоккей Финляндия

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