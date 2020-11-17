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Хоккеист потерял сознание на льду во время матча чемпионата Казахстана

Это произошло неожиданно.

Хоккеист потерял сознание на льду во время матча чемпионата Казахстана
Александр Долгушев. Фото: shaiba.kz©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Защитник Александр Долгушев из ХК "Алматы" потерял сознание во время матча чемпионата Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло во время гостевой игры его команды против "Горянка" из Рудного. Долгушев неожиданно упал на лед во время перерыва после второго периода встречи. О его состоянии пока ничего не известно. 

 

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Метки:
Чемпионат Казахстана по хоккею

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