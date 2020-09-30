Назван лучший хоккеист года в Казахстане

Защитник "Барыса
" и сборной Казахстана Даррен Диц
признан хоккеистом года в стране по версии журналистов.
Уроженец Канады Диц, в прошлом году принявший гражданство Казахстана, по итогам опроса набрал 39 баллов. Вторым стал голкипер ярославского "Локомотива" Эдди Паскуале
(28), в прошлом сезоне выступавший за "Барыс". Замкнул тройку лучших форвард Никита Михайлис
(27).
Участие в голосовании приняли хоккейные обозреватели из городов, где базируются клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), и журналисты изданий, освещавшие международные турниры.
Диц, которому в июле исполнилось 27 лет, в прошлом сезоне КХЛ провел за "Барыс" 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 32 очка (11 голов + 21 результативная передача), а в пяти играх плей-офф забил три гола.
Добавим, что в прошлом году лучшим хоккеистом в Казахстане был признан также Диц.
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