Ставший мэром в США экс-капитан "Барыса" и сборной Казахстана заявил о желании вернуться в качестве тренера

Экс-капитан "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею, а ныне мэр американского города Гранд-Форкс Брэндон Боченски в эфире программы "Ел Тірегі" рассказал, что когда-нибудь он вернется в Казахстан, передает "Шайба.kz". Он отметил, что скучает по местным болельщикам.

- Это человек, который стал гордостью нашей страны. Он был капитаном сборной Казахстана и "Барыса". Благодаря ему во всем мире узнали про казахстанский хоккей. Брэндон, как вам, казаху, удалось победить на выборах мэра в США?

- Никогда не мыслил себя в политике. Но представители бизнеса и просто обычные люди, живущие в Гранд-Форксе, хотели видеть меня своим лидером. У меня уже был подобный опыт, когда играл в хоккей в Казахстане. Для меня как новичка на политической сцене наступает непростое время для принятия важных и ответственных решений.

- Как вам удалось обойти вашего конкурента на выборах, который управлял городом на протяжении 20 лет?

- Казахстанские болельщики, особенно из Астаны и Алматы, хорошо знают, что я ко всему подхожу с позитивом и большой энергией. Городу были нужны перемены. Думаю, люди отдали свой голос за того, кто дал им этот позитив и энергию.

- Вы стали мэром в сложное время, в период пандемии коронавируса. Наверняка этот кризис ударил и по вашему городу. Что вы предпринимаете, чтобы помочь людям?

- Сейчас мы занимаемся обеспечением медицинских учреждений системами тестирования. В нашем городе есть большой университет, который может покрыть примерно 20 процентов потребностей. Наши усилия сосредоточены на том, чтобы результаты тестов были готовы уже через 24 часа. Таким образом, можем своевременно обнаружить и изолировать зараженных людей.

- В своих интервью вы говорили, что Казахстан стал частью вашего сердца. Здесь тоже сложная ситуация. Что могли бы посоветовать своей второй родине?

- Мы все должны быть сильными и верить, что пройдем через эти испытания. Желаю всем здоровья, беречь себя. Самое главное - не паниковать. В период карантина уделите время своим родным и близким. Оставайтесь позитивными. Это всего лишь небольшой период в нашей жизни. Все пройдет и будет хорошо.

- Болельщики интересуются, вы еще вернетесь и будете играть за "Барыс"?

- Вполне возможно, когда-нибудь, но уже в качестве тренера. Конечно, с радостью вернулся бы в Казахстан, где у меня осталось много друзей. Я очень скучаю по ним.

Напомним, всю карьеру в КХЛ Боченски провел в "Барысе", за который выступал с 2010 по 2017 год. За семь сезонов на его счету 397 (160+237) очков в 399 матчах КХЛ.

Со сборной Казахстана форвард выступал на трех чемпионатах мира и был ее капитаном. В составе национальной команды он провел 15 матчей и набрал 12 (5+7) очков.

В июле 2018 года Боченски объявил о возобновлении карьеры после годичного перерыва. В декабре 2019-го его свитер подняли под своды "Барыс-Арены" в Нур-Султане. В июне 2020-го он был избран мэром американского города Гранд-Форкс.