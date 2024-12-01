18-летний казахстанец поймал шайбу зубами. Видео стало хитом

Казахстанский вратарь хоккейного клуба "Кармет" Алексей Зюзин стал звездой интернета, после того, как видео с его суперсейвом попало в сети, передает Vesti.kz.

В одном из матчей чемпионата Казахстана 18-летний голкипер "поймал" шайбу зубами. При этом, он не получил травму и нарвался на бурю апплодисментов.