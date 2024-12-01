18-летний казахстанец поймал шайбу зубами. Видео стало хитом
©ХК "Керемет"
Казахстанский вратарь хоккейного клуба "Кармет" Алексей Зюзин стал звездой интернета, после того, как видео с его суперсейвом попало в сети, передает Vesti.kz.
Казахстанский вратарь хоккейного клуба "Кармет" Алексей Зюзин стал звездой интернета, после того, как видео с его суперсейвом попало в сети, передает Vesti.kz.
В одном из матчей чемпионата Казахстана 18-летний голкипер "поймал" шайбу зубами. При этом, он не получил травму и нарвался на бурю апплодисментов.
"Это что за камень в составе ХК "Кармет" из Темиртау ?! Знакомьтесь - Алексей Зюзин - отразил бросок ... зубами ... Кстати, все впорядке, голкипер здоров", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Головой об лед".
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