Вратарь сборной Казахстана из "Барыса" нашел новый клуб

Вратарь молодежной сборной Казахстана по хоккею Джелал-ад-Дин Амирбеков из системы "Барыса" перешел в "Магнитку", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Соглашение с 21-летним вратарем носит двусторонний характер и заключено на один год - до конца сезона-2024/25.

Джелал-Ад-Дин - воспитанник казахстанской школы хоккея. По ходу карьеры выступал за команды системы "Барыса": "Барыс-Жастар" (2020/21), "Снежные Барсы" (2020-2022) и "Номад" (2020-2024).

В минувшем чемпионате Казахстана на счету Джелала 22 матча, 13 побед и 3 игры "на ноль", при 93 процентах отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.10.

"Магнитка" - фарм-клуб магнитогорского "Металлурга" и выступит в новом сезоне чемпионата ВХЛ.