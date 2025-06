Вратарь из Казахстана после ЧМ подписал контракт с клубом АХЛ

"Уилкс-Барр/Скрантон Пингвинз" официально объявили о подписании контракта с казахстанским вратарем Максимом Павленко на сезон-2025/26 в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщают Vesti.kz.

23-летний голкипер выступал за сборную Казахстана на чемпионате мира 2025 года, сыграв семь матчей и обеспечив единственную победу своей команды, отразив 30 бросков в своем дебютном матче. В турнире Павленко показал следующие показатели: 1 победа, 4 поражения, среднее количество пропущенных голов - 3,75, сэйв-процент - 88,1%.

