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Тренер пнул хоккеиста во время матча

Тренер пнул хоккеиста во время матча
©МХК "Тюменский Легион"
Новости спорта Хоккей

Экс-главный тренер "Алматы", возглавляющий сейчас команду "Сармат", Владимир Громилин пнул хоккеиста Егора Разумняка во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наставник обратил внимание на реакцию подопечного и пнул его на скамейке во время матча с "Тюменским Легионом".

"Находясь в напряжении от хоккейного матча, тренер на скамейке запасных игроков повел себя слишком эмоционально. Это является непозволительным и недопустимым в дальнейшем", - отреагировала на произошедшее клубная пресс-служба.

В оренбургском клубе подчеркивают, что "произошедший эпизод является исключением из правил, и в МХК "Сарматы" подобный стиль общения не поддерживается". Комментарии под постом были закрыты, но в "соседних" пользователи все-таки высказались. Обладатель Кубка Стэнли из "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев подобрал емкое слово "колхоз".

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Метки:
Алматы ХК Россия Хоккей

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